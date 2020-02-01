روسيا تكشف في الهند عن برج مدرعة حديث غير مأهول

كشف مهندسو شركة "بوريفيستني" من مدينة نيجني نوفغورود الروسية عن مواصفات برج "آ أو – 220 إم" غير المأهول الذي يفترض أن يستخدم في مختلف المدرعات الروسية الحديثة.

وسيعرض البرج قريبا في معرض "ديف إكسبو-220" الهندي للأسلحة والمعدات الحربية.

وقال المهندسون إن البرج الأوتوماتيكي غير المأهول يخصص لتسليح مختلف المدرعات وبالدرجة الأولى عربات المشاة القتالية (بي أم بي) الواعدة.

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ويسلح البرج بالمدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم والرشاشات عيار 7.62 ملم المزودة بـ1000 طلقة. ويبلغ مدى رمي مدفعه 14.5 كيلومتر.

وقال كبير المصممين في شركة "بوريفيستنيك" الروسية، نيقولاي كوموف، إن البرج غير المأهول يدور 360 درجة ويتم التحكم فيه من موقع المشغل داخل العربة. ومن غير المستبعد أن يتم التحكم في البرج كذلك عن بعد من خارج العربة المدرعة. وذلك في حال استخدامها كروبوت مقاتل.

وأضاف "كوموف" أن نموذج البرج غير المأهول قد أدخلت فيه تعديلات بعد إجراء سلسلة من الاختبارات عليه حيث أكد كل مواصفاته التقنية والتكتيكية.

ويفترض أن تتزود بالبرج الجديد مدرعات مثل عربة المشاة القتالية "أرماتا" وعربتا "كورغانيتس - 25" و"بوميرانغ".

المصدر: روسيسكايا غازيتا