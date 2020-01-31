البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم

أفاد موقع FlotProm الروسي بأن صناعة السفن الروسية تعتزم أن تسلم البحرية الروسية نهاية العام الجاري كاسحة الألغام "ياكوف بالايف" من مشروع " 12700 ألكسندريت".

وهو مشروع تنتج بمقتضاه كاسحات الألغام المصنوعة من الزجاج البلاستيكي.

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن كاسحة الألغام "ياكوف بيليايف" تعد من أضخم كاسحات الألغام البلاستيكية في العالم وهي سفينة رابعة تابعة لمشروع "ألكسندريت". وأضافت أن جسمها تم تصنيعه بناء على التكنولوجيا الحديثة. وإنه لا يتعرض للتآكل والتمغنط لأنه يحتوي على كميات محدودة من المعادن.

أما كاسحة الألغام الخامسة من المشروع المذكور "غيورغي كورباتوف" فسيتم إنزالها في البحر عام 2020 لتسلم للبحرية الروسية عام 2021.

يذكر أن كاسحات الألغام من مشروع "ألكسندريت" مخصصة للبحث عن الألغام وتدميرها بالقرب من القواعد البحرية .

وتم تزويد كاسحات الألغام بمحطات صوتية مائية. وتتوفر في حوزتها غواصات مسيرة صغيرة متحكم فيها عن بعد وزوارق غير مأهولة.

وبلغت إزاحة كاسحة الألغام 890 طنا، سرعتها 16.5 عقدة بحرية.

ويتوقع أن تنتج صناعة السفن الروسية 30 سفينة من هذا المشروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا