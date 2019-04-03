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روسيا تزيح الستار عن كاسحة الألغام الجديدة "فلاديمير يميليانوف"

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن كاسحة الألغام الجديدة "فلاديمير يميليانوف" التي يتم بناؤها في مصنع "سريدني نيفسكي" بمدينة بطرسبورغ شمال غربي البلاد.

"فلاديمير يميليانوف"، ستكون الكاسحة الرابعة التي يتم بناؤها ضمن مشروع 12700، إذ ستدخل الخدمة الصيف المقبل.

وكانت البحرية الروسية قد تسلمت عام 2016 الكاسحة الأولى "ألكسندر أوبوخوف" وهي مصنوعة من الألياف والزجاج.

يذكر أن إزاحة الكاسحات من هذا المشروع تبلغ 890 طنا، وطولها 62 مترا، وعرضها 10 أمتار، أما عدد أفراد طاقمها فـ40، كما تزوّد بغواصات صغيرة مسيّرة.

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