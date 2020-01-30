"بانتسير – إس" تتسلم صاروخا فرط صوتي

يمكن أن تستخدم منظومة "بانتسير – إس" صاروخا جديدا فرط صوتي لتدمير الأهداف الجوية المحلقة بسرعة هائلة.

ونقلت وكالة "تاس" عن كبير مصممي "بانتسير" فاليلري سلوغين، قوله إن الصاروخين اللذين يتوفران في حوزة منظومة "بانتسير – إس" بوسعهما تدمير كل الأهداف الجوية مهما كان نوعها.

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وأوضح أن الصاروخ الأول عادي. أما الثاني الذي تسلمته المنظومة مؤخرا فتفوق سرعته 5 ماخ (ماخ واحد يعادل سرعة الصوت).

وأشار كبير المصممين إلى مميزات الصاروخ الثاني الذي يبلغ الهدف أسرع من أي صاروخ آخر ما يؤدي إلى تفرغ قناة التوجيه للتعامل مع أهداف أخرى. وتنحصر الميزة الأخرى للصاروخ فرط الصوتي في استخدامه لكمية صغيرة من المتفجرات، إذ أن فعالية تأثير الشظايا تزداد أضعافا بفضل زيادة قوة اصطدام الصاروخ بهدف جوي.

يذكر أن منظومة "بانتسير – إس" يتوفر في حوزتها 12 صاروخا ومدفعان أوتوماتيكيان بعيار 30 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا