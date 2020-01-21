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تفاصيل جديدة عن غارة درونات الإرهابيين على قاعدة "حميميم" الروسية

العلوم والتكنولوجيا

تفاصيل جديدة عن غارة درونات الإرهابيين على قاعدة
وزارة الدفاع الروسية
منصة من منظومة "بانتسير"
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صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين شنوا مساء الأحد 19 يناير غارة ليلية باستخدام الدرونات على قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا.

واكتشفت رادارات وسائل الدفاع الجوي الروسية التي تحمي قاعدة "حميميم" 3 درونات صغيرة الحجم تقترب من القاعدة الروسية. وجاء في بيان صدر عن قيادة القوات الروسية في سوريا أن تلك الدرونات تم تدميرها على مسافة آمنة. وليست هناك خسائر بشرية ومادية من الجانب الروسي.

وقال الناطق إن الإرهابيين ينفذون غارات كهذه كل شهر تقريبا. وتشارك في التصدي لها منظومة "بانتسير - إس 1" للصواريخ والمدافع المضادة للجو التي أكدت أكثر من مرة فاعليتها في مكافحة الدرونات.

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وأضاف أن تلك الفاعلية لا تتوقف على عدد الدرونات والاتجاه الذي تحاول منه الهجوم على القاعدة الروسية، علما أن غالبية الغارات تأتي من اتجاه ريف إدلب.

وسجلت محاولة سابقة لشن الهجوم على "حميميم" في ديسمبر الماضي حين استطاعت منظومات "بانتسير" الروسية تدمير كل الدرونات المهاجمة باستخدام كمية محدودة من الذخائر تناسب عدد الدرونات المستخدمة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت في الفترة ما بين يناير وسبتمبر عام 2019  ما يزيد عن 60 درونا للإرهابيين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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