روسيا تعلن عن إحباط هجوم على قاعدة حميميم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم شنه المسلحون في سوريا، مساء اليوم الأحد، على قاعدة حميميم غرب البلاد.

وقالت الوزارة: "بحلول مساء 19 يناير، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية في قاعدة حميميم 3 أهداف جوية صغيرة على بعد كبير، كانت متجهة إلى الموقع العسكري الروسي من الجهة الشمالية الشرقية".

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الصواريخ العاملة في القاعدة الروسية دمرت الأهداف الجوية المذكورة على بعد آمن من القاعدة"، مشددة على أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وسبق أن ذكرت وكالة "سانا" السورية، أن "التنظيمات الإرهابية أطلقت طائرات مسيرة من مناطق انتشارها في ريف إدلب" باتجاه قاعدة حميميم "فتصدت لها المضادات الأرضية وأسقطتها".

وتستخدم مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية الناشطة في سوريا منذ العام 2015 بدعوة من سلطات البلاد قاعدة حميميم كالنقطة الأساسية لتمركزها، وسبق أن تعرض هذا الموقع خلال الأشهر الماضي لهجمات متكررة بطائرات مسيرة انطلاقا من منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تهيمن فيها فصائل "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)".

وأكدت روسيا مرارا في هذا السياق عزمها إنهاء هجمات الإرهابيين على قواتها في سوريا، مشددة على ضرورة القضاء على الوجود الإرهابي في منطقة إدلب.

المصدر: وكالات