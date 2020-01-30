البحرية الهندية تتسلم طوربيدات متطورة

يواصل سلاح البحرية الهندي اختبار طوربيدات جديدة محلية الصنع، استعدادا لتسليح سفنه وغواصاته بها قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن طوربيدات Varunastra صممت في مختبر العلوم والتكنولوجيا البحرية التابع لمنظمة أبحاث الدفاع والتطوير في الهند DRDO.

وتبلغ كتلة هذه الطوربيدات 1500 كلغ، ولها رؤوس حربية بوزن 250 كلغ، أما سرعتها فتصل إلى 74 كلم/ساعة.

ويمكن لهذه الطوربيدات تدمير أهدافها على مسافات تصل إلى 40 كلم، والتعامل مع الأهداف الموجودة تحت سطح الماء مباشرة، والغوص إلى أعماق 450 م تحت سطح الماء، كما يمكن توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

ومن المفترض أن تتسلح بهذه الطوربيدات غواصات Sindhu وفرقاطات Talwar وقوارب Kamorta الحربية التابعة لسلاح البحرية الهندي.

المصدر: regnum