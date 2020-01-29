طائرة روسية جديدة للنقل العسكري تستبدل عجلاتها

أعلن ناطق باسم مصنع "أفيا أغريغات" أن مصنعه سيسلم نهاية العام الجاري لشركة "فورونيج" للطائرات مجموعة جديدة من عجلات طائرة النقل العسكري الروسية الواعدة "إل – 112".

وقال إن مهندسي المصنع أدخلوا تعديلات في تصميم عجلات الطائرة "إل – 112" العسكرية حيث استبدلوا أسطوانات هيدروليكية وغيّروا تصميم الساقين الأماميتين.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مدير عام شركة "فورونيج" للطائرات، إيغور ناسينكوف، قوله إن شركته على اتصال دائم بوزارة الدفاع الروسية التي طلبت منها إدخال تعديلات في تصميم عجلات النموذج العسكري للطائرة لتتفق مع المواصفات التقنية المطلوبة وتكون قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة إلى مدى 1200 كيلومتر.

يذكر أن الطائرة الخفيفة للنقل العسكري هي أول طائرة نقل تم تصميمها في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وقامت الطائرة بأول رحلة جوية لها ربيع عام 2019 من مطار مدينة فورونيج الروسية. إلا أن وزن الطائرة لم يرض الخبراء في وزارة الدفاع الذين طلبوا من الشركة تخفيض الوزن بطن واحد أو طنين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا