طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

صرح مصدر في صناعة الطائرات الروسية لوكالة "تاس" بأن طائرة النقل العسكري "إيل-112 في"، ستقوم بأول رحلة جوية لها، نهاية مارس الجاري أو مطلع أبريل المقبل.

وأضاف المصدر قائلا إن الخبراء في شركة "إليوشين" حلوا كل المشكلات المتعلقة بالجزء الدوار في محرك الطائرة، والتي كانت تمنعها من الإقلاع على مدى أشهر.

وأوضح المصدر أن الطائرة ستقلع من مطار المصنع التابع للشركة في مدينة فورونيج الروسية، حيث اختبرت جاهزية أنظمتها كلها وقدرتها على السير السريع في مدرج المطار.

وقال المصدر إن طائرة النقل الخفيفة "آن-26" سترافق "إيل-112 في" في رحلتها الجوية الأولى، وستحلق على الارتفاع نفسه وتقارن مواصفتها الجوية بطائرة النقل "إيل-112".

إقرأ المزيد

يذكر أن طائرة النقل "إيل-112 في" هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشين" الروسية. ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات النقل "آن-26" التي ينتهي عمر استخدامها قريبا، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

وتنتمي "إيل-112 في" إلى طائرات النقل الخفيفة، وهي قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة. وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية والأسلحة وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا