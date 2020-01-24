تحديث "صياد الغواصات" السوفيتي

لا تزال طائرة "تو – 142" السوفيتية الصنع سلاحا خطيرا وفعالا في حوزة البحرية الروسية لمكافحة الغواصات المعادية وذلك بالرغم من عمرها المديد.

وتستخدم الطائرة للاستطلاع البحري والبحث عن الغواصات ومتابعة تحركات حاملات الطائرات المعادية.

وقد أنتج مصنع الطائرات في مدينة تاغانروغ الروسية في الفترة ما بين عام 1968 وعام 1994 نحو 100 نموذج من طائرة "تو–142".

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وكانت طائرتا مكافحة الغواصات "تو–142" التابعتان لأسطول المحيط الهادئ الروسي قد قامتا في أغسطس الماضي برحلة جوية استطلاعية طويلة الأمد فوق المياه الإقليمية في منطقتي ألاسكا الأمريكية وكندا الشمالية حيث بقيتا في الجو لمدة 13 ساعة. واستخدمت طائرات "تو–142" كذلك لاستطلاع مواقع الإرهابيين في ريف إدلب السورية.

هذا وأنهى مصنع الطائرات في مدينة تاغانروغ عملية إصلاح وتحديث إحدى هاتين الطائرتين ومنحها بعد ذلك تسمية "تو – 142 إم 3". وبدأ طيارو المصنع في الوقت الراهن يختبرون الطائرة في الجو ليتأكدوا من جاهزيتها التامة.

يذكر أن تو – 142 إم 3" المطورة تم تزويدها بأجهزة لاسلكية صوتية حديثة ومنظومة جديدة للحرب الإلكترونية.

وقال ناطق باسم أسطول المحيط الهادئ إن "صياد الغواصات" المطور سيسلم بعد إتمام اختباره الجوي لإحدى التشكيلات الجوية في أسطول المحيط الهادئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا