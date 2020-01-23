اكتشاف كائن متحجر انتقالي بين الديناصورات والطيور

اكتشف العلماء في الصين هيكلا عظميا لديناصور مجهول مغطى بالريش من عائلة الدروموسوريين - الديناصورات المفترسة الأقرب إلى الطيور.

وتفيد مجلة The Anatomical Record، بأن الهيكل العظمي لهذا الكائن بحالة جيدة وبصمات الريش واضحة، ما سمح للعلماء بتحديد اختلافه عن الديناصورات التي لا تطير.

وقد عثر العلماء على هذا الهيكل العظمي في صخور تعود للعصر الطباشيري السفلي بمقاطعة لياونينغ الصينية وأطلق عليه اسم Wulong bohaiensis، حيث المقطع الأول يعني "التنين الراقص" والثاني يشير إلى المكان.

ويشير العلماء إلى أن هذا الكائن عاش قبل حوالي 120 مليون سنة، وهو قريب جدا من الطيور المعاصرة، فحجمه مثل الغراب وكان له ذيل طويل أطول من جسمه، وأسنان حادة جدا، وجسمه مغطى بالريش، وجناحان ومخالب.

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ويقول ايشلي بوست من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، "هذا الديناصور، إما من الديناصورات الصغيرة التي كانت بحاجة إلى ريش للقيام بوظائف نجهلها، أو أن الريش نما بصورة مخالفة لنموه على أجسام الطيور الحالية". وقد بينت نتائج "التشريح" أن هذا الديناصور كان صغيرا لم يتجاوز عمره السنة.

ويشير العلماء، إلى أن هذا الكائن هو انتقالي بين الديناصورات والطيور. أي هو سلف مباشر للطيور المعاصرة. وأن اكتشافه سيسمح بفهم أفضل لكيفية حدوث الانتقال التطوري بين الديناصورات والطيور المعاصرة.

المصدر: نوفوستي