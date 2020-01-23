سلاح المظليين الروسي يتسلم مدرعات جديدة

أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" العسكرية الروسية بأن فرقة المظليين الـ76 تسلمت 40 مدرعة حديثة، بما في ذلك 31 عربة "بي إم دي – 4 إم" و8 عربات من طراز "راكوشكا".

Sputnik Aleksey Kudenko

وقال قائد كتيبة المظليين، قسطنطين سيبوف، إن "بي إم دي – 4 إم" تعد عربة مجنزرة برمائية سريعة تتزود بأنظمة الأسلحة الحديثة. وإنها قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها في أي مكان وزمان وحماية أفراد طاقمها من الإصابات.

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وتمتلك عربة بي إم دي – 4 إم"، حسب قائد الكتيبة، مدفعا من عيار 100 ملم و ذخائر 34 قذيفة شديدة الانفجار و4 صواريخ موجهة من طراز "أركان"، كما تمتلك مدفعا أوتوماتيكيا من عيار 30 ملم تضم ذخائره 500 قذيفة، فضلا عن رشاش 7.62 ملم.

وبوسعها أن تنزل من الطائرة وأفراد الإنزال في داخلها. وتزود العربة بمحرك ديزل سداسي الأسطوانات.

وفيما يتعلق بناقلة الأفراد المدرعة "راكوشكا" فإنها تسلح برشاشين وتزن 13.2 طن، وقادرة على نقل 13 فردا من المظليين بعد إنزالهم.

المصدر" روسيسكايا غازيتا