أمريكا تختبر طائرات مسيرة من نوع جديد (فيديو)

أظهرت شركة Dynetics الأمريكية اختبارات الطيران الأولى التي أجرتها على طائرات X-61А الجيدة في نوفمبر الفائت.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرات المسيرة الجديدة هي عبارة عن درونات تحمل على طائرات نقل كبيرة، ويتم إطلاقها خارج منطقة تغطية الدفاعات الجوية للعدو لتؤدي مهامها في الجو ثم تعود إلى الطائرة الناقلة، حيث تعمل هذه الطائرات على شكل مجموعات أو أسراب صغيرة.

ويمكن لطائرة X-61А التحليق في الجو لمدة 3 ساعات، وقطع مسافة تصل إلى 926 كلم، بسرعة تصل إلى 0.8 ماخ، وتنقل حمولات وأوزان تصل إلى 68 كلغ.

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وخلال الاختبارات الأولى التي أجريت على هذه الدرونات تم استخدام طائرة نقل كبيرة من نوع C130A Hercules، قادرة على إلقاء الطائرات المسيرة على ارتفاعات تصل إلى 12200 م، ومن المقرر أن يتم اختبار منظومات X-61А مرة أخرى ربيع العام الجاري.

المصدر: topwar