روسيا تطور منظومات جديدة مضادة للغواصات

أعلنت مصادر في القيادة العليا لسلاح البحرية الروسي أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير منظومات طيران خاصة مضادة للغواصات والسفن الحربية.

وتبعا للمصادر فإن المنظومات ستضم طائرات معدلة عن Tu-204 وTu-214المدنية، وستجهز بتقنيات خاصة قادرة على رصد وتعقب غواصات وسفن العدو.

وإضافة إلى الرادارات وأجهزة الرصد والتعقب وأنظمة التصوير ستحمل الطائرات الجديدة قوارب صغيرة موجهة يمكن إلقاؤها من الجو إلى المياه، لتساهم في عمليات الاستطلاع والرصد، وتعمل أيضا في منظومة متكاملة تدعم عمل سفن وغواصات سلاح البحرية الروسي في البحار والمحيطات.

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وتشبه طائرات Tu-204/214 التي سيتم تعديلها للمنظومات الروسية من حيث الخصائص طائرات Boeing 737-800 التي بنيت على أساسها طائرات P-8 Poseidon المخصصة لتعقب السفن والغواصات.

وتملك وزارة الدفاع الروسية حاليا طائرتين معدلتين من طراز Tu-214R مخصصتين للاستطلاع، وطائرتين من طراز Tu-214ON، مخصصتين لأعمال الاستطلاع والمراقبة التي تقوم بها روسيا ضمن اتفاقية السماء المفتوحة.

المصدر: نوفوستي