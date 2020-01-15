الأسطول الصيني يتسلح بمدمرة بحرية جديدة

احتفل الأسطول الصيني مؤخرا بانضمام المدمرة الرئيسية من مشروع 055 "نانتشانغ" إلى صفوفه، والتي صنفت من بين أكبر المدمرات الحربية في العالم.

وتبعا لموقع rg الروسي فإن هذه السفينة التي يبلغ طولها 183 مترا تستطيع إزاحة 10 آلاف طن من المياه، وتحل بالمرتبة الثانية من حيث الحجم بعد المدمرة الأمريكية الشبحية Zumwalt.

وبالرغم من أنها أصغر من منافستها الأمريكية إلا أنها تتميز بتسليح أكبر، إذ جهزت هذه السفينة بـ 112 قاذف للصواريخ وهي قادرة على إطلاق الصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للسفن والغواصات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات والأهداف الجوية، كما جهزت بمنصتين لحمل المروحيات المضادة للسفن والغواصات.

وبالإضافة إلى التسليح القوي فقد حصلت هذه السفينة على أحدث تقنيات التخفي والتشويش على رادارات العدو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا