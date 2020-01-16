قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية من دون قذائف نووية حرارية

لم تعد قاذفات القنابل الامريكية الاستراتيجية B-52H Stratofortress، تحمل القنابل النووية الحرارية B61-7 و B83-1، وسوف تحمل فقط صواريخ جو-أرض المجنحة AGM-86B .

وتفيد The Drive، بالقول سوف تحمل القنابل النووية الحرارية B61-7 و1 B83-طائرات الشبح الاستراتيجية В-2A Spirit .

ووفقا للمجلة، يفسر هذا القرار بأن البنتاغون كان منذ خمسينيات القرن الماضي قلقا بشأن إمكانيات طائرات B-52H Stratofortress الاستراتيجية، عند دخولها منطقة الدفاعات الجوية للعدو المحتمل، لذلك استخدمت تقنية التحليق المنخفض ومن ثم إطلاق الصواريخ.

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وتشير The Drive، إلى أن طائرات B-52H Stratofortress ستبقى في الخدمة على أقل تقدير إلى عام 2050 ، ومستقبلا قد تحمل صواريخ أسرع من الصوت. وقد أقلعت لأول مرة في يونيو 2019 من قاعدة أدوارد الجوية بولاية كاليفورنيا، وهي تحمل صاروخ ANG-183A الباليستي الفرط صوتي.

المصدر: لينتا. رو