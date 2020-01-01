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العلماء يتوقعون كارثة مناخية في أوروبا

العلوم والتكنولوجيا

العلماء يتوقعون كارثة مناخية في أوروبا
Globallookpress Jaap Arriens / Globallookpress.com
صورة تعبيرية
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يتوقع علماء جامعتي غرونينجين وأوتريخت في هولندا، أن يتغير اتجاه التيار الشمالي في المحيط الأطلسي الذي هو امتداد لتيار الخليج الدافئ خلال القرن الحالي، ما يسبب كارثة مناخية لأوروبا.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن زيادة كمية الأمطار وذوبان الجليد في غرينلاند بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم، سيؤدي إلى زيادة كمية المياه العذبة في الطبقات العليا بالجزء الشمالي من المحيط الأطلسي.

وقد بين النموذج الجديد، أن تراكم الماء العذب غير قادر على مدى ألف سنة من تدمير التيار الشمالي في المحيط الأطلسي الذي يجلب المياه الدافئة إلى سواحل شمال أوروبا ويلطف المناخ المحلي.

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ولكن تغيرات مؤقتة في التيار الشمالي للمحيط الأطلسي يمكن أن تحصل خلال القرن الحالي بنسبة 15%. وهذه التغيرات يمكن أن تسبب برودة الجو في المنطقة. ويشير الباحثون إلى أن النموذج الجديد لم يأخذ بالاعتبار دور المياه العذبة الناتجة عن ذوبان جليد  القطب الشمالي التي ستزيد من سوء التوقعات.

المصدر: نوفوستي

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