كشف مواعيد اختبار منظومة "إس-500" الصاروخية

أعلن ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أنه تقرر البدء باختبار منظومة "إس-500" الصاروخية المضادة للجو في 2020 المقبل.

وقال كريفوروتشكو، في حديث لصحيفة "النجم الأحمر"، انتهت في شهر يوليو الماضي اختبارات منظومة "إس-350" الصاروخية المضادة للجو، ويجري حاليا تسليم أول منظومة إلى القوات المسلحة لتدخل الخدمة الفعلية.

أما منظومة "إس-500" فمن المتوقع أن تدخل الخدمة الفعلية في عام 2025 . وسوف تستخدم هذه المنظومة الصاروخية في التصدي للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والبعيدة المدى.

إقرأ المزيد

ويذكر أن معهد Heritage Foundation الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، كان قد نشر في نوفمبر الماضي تقريرا عن منظومة "إس-500" يشير فيه إلى أن مدى صواريخها يقترب من 500 كيلومتر، ما ينذر بعواقب وخيمة للأمن الأوروبي.

المصدر: لينتا. رو