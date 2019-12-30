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كشف مواعيد اختبار منظومة "إس-500" الصاروخية

العلوم والتكنولوجيا

كشف مواعيد اختبار منظومة
Sputnik Vladimir Astapkovich
صورة تعبيرية
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أعلن ألكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أنه تقرر البدء باختبار منظومة "إس-500" الصاروخية المضادة للجو في 2020 المقبل.

وقال كريفوروتشكو، في حديث لصحيفة "النجم الأحمر"، انتهت في شهر يوليو الماضي اختبارات منظومة "إس-350" الصاروخية المضادة للجو، ويجري حاليا تسليم أول منظومة إلى القوات المسلحة لتدخل الخدمة الفعلية.

أما منظومة "إس-500" فمن المتوقع أن تدخل الخدمة الفعلية في عام 2025 . وسوف تستخدم هذه المنظومة الصاروخية في التصدي للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى والبعيدة المدى.

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ويذكر أن معهد Heritage Foundation الأمريكي للدراسات الاستراتيجية، كان قد نشر في نوفمبر الماضي تقريرا عن منظومة "إس-500" يشير فيه إلى أن مدى صواريخها يقترب من 500 كيلومتر، ما ينذر بعواقب وخيمة للأمن الأوروبي.

المصدر: لينتا. رو

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