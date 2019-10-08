خبير روسي يعلن عن استحالة بيع منظومة "إس – 500" لدول أجنبية

أعلن الخبير العسكري الروسي العقيد البحري، قسطنطين سيفكوف، أن روسيا لن تبيع في المستقبل القريب منظومة "إس – 500 بروميتاي" الروسية الواعدة للدفاع الجوي إلى بلدان أخرى.

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وحسب الخبير فإن "إس – 500 بروميتاي" هي سلاح فريد من نوعه استخدمت في تصنيعه تكنولوجيات ابتكارية سرية حديثة لم يسبق لها مثيل. لذلك من غير المسموح بيعها الآن لدول أخرى، فقد يحاول العدو المحتمل تصنيع سلاح قادر على التصدي للمنظومة.

وأعاد سيفكوف، إلى الأذهان أن تركيا والصين والهند قد أبدت استعدادها لشراء "إس – 500". لكنها لن تتسلمها حتى يتم تصميم نسختها القابلة للتصدير. أما تركيا فتعتزم على سبيل المثال المشاركة في إنتاج "بروميتاي". لكن ذلك مستبعد جدا.

يذكر أن قيادات بلدان عديدة قلقة الآن على دفاعاتها الجوية. لذلك لا يمكن اعتبار مخاوف أبداها الخبير العسكري الروسي عبثا. أما المهندسون الأمريكيون فيحاولون تصميم ليزر يكافح الدرونات العسكرية والصواريخ المجنحة.

المصدر: سلاح روسيا