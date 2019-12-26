بدء الاختبار الحكومي لأثقل مروحية في العالم

بدأت الاختبارات الحكومية لمروحية "مي – 26 تي 2 في" بصفتها الأثقل في العالم.

أفاد ناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" بأن الاختبارات ستجري في 4 ميادين عسكرية للتدريب حيث يفحص أفراد طاقم المروحية كل مواصفاتها التقنية التكتيكية وعمل أهم أجهزتها.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن نسخة جديدة مطورة من المروحية كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019" في ضواحي موسكو. وذلك بعد تحديث المروحية في مصنع "روس فيرتول" التابع لشركة "مروحيات روسيا".

إقرأ المزيد

وتسمح أجهزة المروحية بالتحليق الأوتوماتيكي و القيام بمناورات أوتوماتيكية قبل الهبوط والعودة الأوتوماتيكية إلى المطار الذي أقلعت منه.

وتزودت المروحية بأجهزة الملاحة الحديثة والمبينات البلورية متعددة المهام التي تقلل إلى حد بعيد من الضغط على أفراد الطاقم أثناء التحليق.

وحصلت المروحية كذلك على منظومة " فيتيبسك" الحديثة لمكافحة صواريخ أرض – جو ما يمنع أية منظومة نقالة مضادة للجو من إسقاط المروحية.

يذكر أن الجيش الروسي تسلم عام 2019 نحو 20 مروحية ضاربة مطورة ومن بينها مروحيات"كا - 52" و"مي - 28" و"مي - 35".

المصدر: روسيسكايا غازيتا