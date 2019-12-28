صحيفة أمريكية تقارن بين "إم – 16" و"آكا –47"

قارنت صحيفة The National Interest الأمريكية بين رشاش "آكا – 74" السوفيتي وبندقية "إم – 16" الأمريكية اللتين استخدمتا خلال حرب فيتنام في ستينيات سبعينيات القرن الماضي.

وكان كلاهما وقتئذ رمزين للصناعتين الحربيتين السوفيتية والأمريكية.

وأنتجت الصناعة السوفيتية 75 مليون نسخة من "آكا –47"، ما يعد رقما قياسيا للسلاح الخفيف. أما الصناعة الأمريكية وصناعات الدول الأخرى فأنتجت خلال 50 عاما نحو 8 ملايين نسخة من بندقية "إم – 16".

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وأشارت الصحيفة إلى أن رشاش "آكا – 47" عيار 7.62 ملم اشتهر في العالم أجمع كسلاح آمن وبسيط، مع العلم أن سرعة الرمي فيه بلغت 600 طلقة في الدقيقة وأنه استخدم عادة مخزنا سعته 30 طلقة . وجمع الرشاش السوفيتي بين أفضل مواصفات الأسلحة الخفيفة، ما جعل حتى الجنود الأمريكيين يقيمون له اعتبارا.

مع ذلك فإن بندقية "إم – 16" الآلية أكدت أنها سلاح غير آمن في ظروف القتال الحقيقي رغم أنها كانت تطلق النيران بسرعة 950 طلقة في الدقيقة وتزودت بمخزنين يتسعان 20 و30 طلقة واستخدمت جهاز التصويب مثلث الشكل والمصنوع من المادة البلاستيكية وسبيكة الألومينيوم.

وغالبا ما كانت البندقية الأمريكية تفاجئ أصحابها بفشل في إطلاق النار في لحظات حرجة من القتال لتعرضها لظروف الطقس المختلفة والغبار والرمال والأوساخ وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا