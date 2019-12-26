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الدفاع الروسية تنشر فيديو لمنظومة ميدانية

العلوم والتكنولوجيا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لمنظومة ميدانية
Twitter.com
صورة أرشيفية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية في موقعها على الإنترنت مقطع فيديو لاختبار منظومة "غيبكا – إس" الميدانية للدفاع الجوي.

وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الدفاع الجوي الميداني لدى القوات البرية الروسية.

وقال ناطق في وزارة الدفاع الروسية إن الاختبارات الحكومية للمنظومة تكللت بالنجاح حيث أكدت كل النماذج الاختبارية، بما فيها منصات إطلاق الصواريخ وعربات الاستطلاع والقيادة مواصفاتها.

يذكر أن "غيبكا – إس" هو نموذج أرضي لمنظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى التي تم تصميمها خصيصا للسفن صغيرة الحجم.

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ونصبت المنظومة وقت اختبارها على مدرعة "تيغر" التي تحمل صواريخ "إيغلا –إس" للجيل السابق و"فيربا" للجيل الحديث، فضلا عن هوائي "غارمون" متعدد المهام الذي بمقدوره التحكم في 6 منصات لإطلاق الصواريخ.

ومن مميزات المنظومة الجديدة مرونتها وخفة الحركة. أما صواريخها المنصوبة على سقف عربة "تيغر"  فبمقدورها أن تطلق في كافة الظروف، بما في ذلك أثناء التوقفات أو من الحركة. ويمكن كذلك فصل منصات الصواريخ عن العربات واستخدامها في ميدان القتال كمنصات نقالة مستقلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

 

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