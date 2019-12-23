روسيا تنتهي من اختبار منظومة جديدة للدفاع الجوي

أعلنت "شركة الصناعات العسكرية" الروسية أن خبراءها انتهوا من اختبار منظومة Gibka-S الجديدة للدفاع الجوي.

وقال بيان صادر عن الشركة: "لقد انتهى المختصون من اختبار منظومة Gibka-S الجديدة للدفاع الجوي المحمولة على عربات تيغر العسكرية المصفحة، وأثبتت هذه المنظومة قدرتها على ضرب الأهداف وإصابتها أثناء حركة السيارة التي تحملها بسرعة 30 كلم/ساعة".

وأوضح الخبراء في الشركة المصنعة أن منظومة Gibka-S هي منظومة محمولة على سيارات عسكرية، تم تعديلها من عدة منظومات دفاع جوي مخصصة للجنود مثل Igla وVerba، ولها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الجوية كالطائرات الحربية والمروحيات والدرونات على ارتفاعات تصل إلى 6 كلم.

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وكانت مصادر مطلعة في مجال الصناعات العسكرية الروسية قد أوضحت في وقت سابق أن عربات "تيغر" التي خصصت لمنظومات Gibka-S قد زودت بأنظمة رصد كهروضوئية، ورادارات متطورة، وأنظمة توجيه وتصويب أوتوماتيكية.

المصدر: تاس