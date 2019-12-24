طماطم معدلة وراثيا تنمو على شكل باقات

تمكن العلماء من إنماء طماطم معدلة وراثيا على شكل باقات، يمكن أن تنمو في ظروف المدن وتنضج سريعا، وثمارها تنمو كعناقيد كالعنب.

وتفيد مجلة Nature Biotechnology، بأن العلماء أجروا تعديلات في جينوم الطماطم، وحصلوا على نبات ذي جذع قصير متفرع ومتين، تنمو عليه ثمار الطماطم على شكل عناقيد. تشبه باقة ورد.

يمكن زرع هذا النبات في كل مكان حتى داخل المنزل، وتنمو الثمار بحوالي 40 يوما.

يقول البروفيسور زاكاري ليبمان من مختبر كولد سبرينغ هاربور حيث جرت الدراسة "شكلها صغير ورائع ومذاقها لذيذ. والأهم أنها صديقة للبيئة، وهذا يشير إلى أننا نتمكن من إنتاج المحاصيل بطريقة جديدة من دون حرث الأرض أو استخدام كميات كبيرة من الأسمدة، التي تنجرف مع المياه إلى الأنهار. هذه الطريقة تسمح بتوفير المنتجات للناس محليا وانبعاثات أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون".

إقرأ المزيد

ووفقا للبروفيسور، الهدف من هذه الدراسة، هو إنشاء مجموعة واسعة من المحاصيل التي يمكن إنماؤها في ظروف المدن أو أماكن أخرى، غير صالحة لنمو النباتات، كالفضاء مثلا.

لذلك ركز ليبمان وفريقه العلمي أولا على الجينات، التي تتحكم في النمو التناسلي - SELF PRUNING (SP) и SP5G. وبعد إجراء التعديلات عليها اكتشف الباحثون أن الطماطم تنمو وتزهر وتنضج أسرع من المعتاد.

يأمل الباحثون أن يكون إنتاج الطماطم المعدلة وراثيا وفيرا كالذي حصلوا عليه في المختبر.

المصدر: نوفوستي