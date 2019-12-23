اكتشاف "مثير للريبة" يعود لحضارة غامضة في بيرو (فيديو)

عُثر على 11 قبرا، عمرها 1000 عام، تحتوي على هياكل عظمية تعود لحضارة Moche (موتشي) الغامضة في بيرو.

واكتشف الباحثون وجود رموز على جمجمتي طفلين مدفونين في الموقع، إما نتيجة الوشم أو علامات اخترقت الجلد ووصلت إلى العظام.

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Eleven skeletons found in 1,000-year-old Moche grave in Peru include people with mutilated feet, stained skulls and 'a religious leader buried in a roofed chamber'#TRUMP2020#TheGreatAwakening#WWG1WGA#qanon#DarkToLight#Cabalhttps://t.co/p1XDVlfN8t — ☀️Victory of the Light☀️🕊️Power of Goddess 💕🌐 (@ViktoryOfLight) December 20, 2019

ودُفن شخص واحد مع صولجان، ووُضع آخر في غرفة مسقوفة، ما يشير إلى أن كليهما كانا يتمتعان بمكانة اجتماعية رفيعة المستوى، وربما كانا من الكهنة.

وتكشف المقابر أيضا أن غالبية الهياكل العظمية أُزيلت أقدامها.

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وقال مدير المشروع، إدغار براكامونتي، من جامعة Trujillo الوطنية في بيرو: "من غير الواضح ما إذا كان قد تم تشويه الضحايا، سنقوم بإجراء اختبارات، ولكن من الواضح أن أقدامهم لم تكن هناك عند الدفن".

وحدث الاكتشاف هذا في موقع Huaca Santa Rosa de Pucala الأثري، في Pucala بالمنطقة الشمالية الغربية لبيرو في "تشيكلايو".

وتعد المنطقة مركزا احتفاليا، ويُعتقد أن الشخص المدفون في القاعة الكبيرة كان قائدا دينيا.

وعُثر على مقتنيات من الخزف والبروسلين في الموقع، حيث يأمل العلماء أن تلقي الاكتشافات مزيدا من الضوء على الأشخاص، الذين يعيشون هناك.

ويبعد الموقع عدة أميال عن Huaca Rajada، المعروف أيضا باسم Sipan (سيبان)، وهو موقع "موتشي" الأثري الشهير بمقبرة Lord of Sipan.

ويعود تاريخ مدينة "سيبان" إلى ما بين 50 و700 عام ميلادي، في الزمن نفسه لفترة ازدهار "موتشي".

واكتشف الباحثون في المشروع أيضا، معبدا ينتمي إلى ثقافة "واري"، التي ازدهرت في جبال الأنديز الجنوبية الوسطى والمنطقة الساحلية لبيرو الحديثة، من زهاء 500 إلى 1000 ميلادي.

ويُعتقد أن المعبد بُني في الفترة ما بين 800 و850 م، ونأمل أن يجيب عن أسئلة حول ثقافات ما قبل Hispanic في المنطقة خلال ذلك الوقت.

المصدر: ديلي ميل