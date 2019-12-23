روسيا ستصمم قاذفة استراتيجية مسيرة بحلول عام 2040

تعتزم روسيا بحلول عام 2040 تصميم قاذفة استراتيجية للجيل السادس من دون طيار.

أعلن ذلك قائد الطيران الروسي بعيد المدى اللواء الطيار، سيرغي كوبيلاش. قائلا: "نتوقع أن نصنع بحلول عام 2040 قاذفة استراتيجية غير مأهولة للجيل السادس من دون طيار".

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وأشار إلى أن التطوير اللاحق للطيران الروسي بعيد المدى لن يتحقق بفضل تطوير وتحديث القاذفات الاستراتيجية "تو – 160" و" تو-95 إم إس" و"تو-22 إم 3" وإطالة عمر خدمتها فحسب بل وبتصميم قاذفة استراتيجية واعدة للجيل الخامس.

وأضاف أن سرعة تلك القاذفة ستقل عن سرعة الصوت، ما سيخفض من تخفيها عن الرادارات المعادية. أما الصواريخ التي ستحملها فستكون بعيدة المدى، الأمر الذي لا يتطلب دخول الطائرة منطقة الدفاع الجوي للعدو.

يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن القاذفة الاستراتيجية الروسية للجيل الخامس ستبدأ خدمتها في القوات الجوية والفضائية للجيش الروسي عام 2027.

المصدر: نوفوستي