اختبار صاروخ "براموس" الروسي الهندي

نشر سلاح الجو الهندي في صفحته على "تويتر" مقطع فيديو أظهر اختبارا ناجحا لصاروخ "براموس" المجنح الروسي الهندي الصنع.

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وقال ناطق باسم سلاح الجو الهندي إن سرعة الصاروخ يمكن أن تفوق سرعة الصوت بمقدار 2.5 – 2.8 مرة.

#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M — Indian Air Force (@IAF_MCC) 17 декабря 2019 г.

ويمكن أن يطلق الصاروخ من السفن والغواصات في أعماق البحر ومن المنصات البرية وكذلك الطائرات.

يذكر أن شركة "براموس" الروسية الهندية المشتركة أسست عام 1998 حين أطلقت عليها تسمية "براموس" نسبة إلى نهري موسكو الروسي وبراخمابوترا الهندي.

وتقوم الشركة بإنتاج الصواريخ ومنصات قيادتها. وعلاوة على ذلك تولت الشركة تجهيز مستودعات الصواريخ ومخابئها وتدريب طواقمها وإصلاحها وتحديثها.

المصدر: نوفوستي