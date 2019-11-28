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الهند.. إطلاق جديد لصاروخ بحري مجنح من تطوير هندي روسي مشترك

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الهند.. إطلاق جديد لصاروخ بحري مجنح من تطوير هندي روسي مشترك
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إطلاق صاروخ "براموس" في الهند
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أعلنت وزارة الدفاع في الهند، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الوطنية نفذت عملية إطلاق جديدة لصاروخ "براموس" المجنح فوق الصوتي عالي الدقة.

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وأشارت الوزارة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ الذي تم تطويره في شراكة بين الهند وروسيا، نفذت من متن مدمرة "كوتشي" في مياه البحر العربي، وقطع مسافة تناهز 290 كلم قبل أن يصيب الهدف المحدد له.

ويستخدم صاروخ "براموس" لتدمير أهداف بسرعة تفوق سرعة الصوت أكثر من ضعفين، على مسافة تزيد عن 300 كلم.

وفي سبتمبر الماضي، تم إطلاق تدريبي لصاروخ "براموس" من ميدان يقع بجزيرة عبد الكلام في خليج البنغال، قبالة ولاية أوديشا (شرق البلاد). وفي مايو الماضي، نجح سلاح الجو الهندي في إطلاق نسخة "جو - أرض" من صاروخ "براموس"، وجرى إطلاقها من متن مقاتلة "سو-30" روسية الصنع.

وفي نوفمبر 2017، نفذت القوات الجوية الهندية عملية لا نظير لها في العالم لإطلاق صاروخ "براموس" من طائرة تحلق بسرعة 2.8 ماخ على هدف بحري.

المصدر: إنترفاكس

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