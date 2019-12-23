لأول مرة .. نشر فيديو لغواصة "الأمير فلاديمير" الاستراتيجية الروسية

نشرت شركة "سيفماش" الروسية للسفن مقطع فيديو بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لتأسيس الشركة.

وأظهر الفيديو رحلة بحرية قامت بها غواصة "الأمير فلاديمير" التابعة لمشروع "بوريه – آ" المطور والمصنعة في شركة "سيفماش". وتم تصوير الفيديو لأول مرة بواسطة مروحية مظهرا الغواصة البالغ طولها 170 مترا وهي أول غواصة تمثل مشروع "بوريه – آ" الروسي المحدث.

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وتختلف الغواصة عن سابقاتها التابعة لمشروع "بوريه" غير المطور بملامحها الأكثر انسيابية وغياب منصات بارزة لإطلاق الصواريخ.

أما مواصفاتها التقنية والتكتيكية فتختلف عن مواصفات سابقاتها بوجود نظام اتصال وقيادة أكثر حداثة. ويتوفر فيها رادار مائي حديث كما تحسنت ظروف خدمة طاقم الغواصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا