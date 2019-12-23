خبير يقيم فرص الصين لإنشاء "شمس صناعية"

قيم جورجي تيخوميروف، نائب مدير معهد الفيزياء والتكنولوجيا النووية، آفاق المشروع الصيني بشأن إنشاء ما يسمى بـ "الشمس الصناعية".

وكانت مجلة نيوزويك قد ذكرت في وقت سابق أن علماء الصين سيطلقون في عام 2020 مفاعلا نوويا اندماجيا تجريبيا HL-2M في إطار مشروع EAST، حيث العمليات التي تجري بداخله هي نسخة للعمليات الجارية في نواة الشمس. ووفقا لمدير معهد الجنوب-الغربي للفيزياء، دوان زوزهو، بإمكان هذا المفاعل تسخين البلازما إلى درجة حرارة أعلى من 200 مليون درجة حرارية.

وقد عقب الخبير الروسي في حديث لقناة "360" التلفزيونية، بأن المفاعل HL-2M "سوف يتفوق في بعض المؤشرات على المفاعلات الحالية. ولكن لن يكون هناك أي اختراق في مجال الطاقة".

إقرأ المزيد

وأضاف، أن أضخم المفاعلات النووية في العالم تحت اسم ITER تبنيها فرنسا، بالاشتراك مع روسيا، حيث أن المفاعل الذي سيقام عام 2025 لن يكون بإمكان الصين التفوق عليه. مشيرا إلى أن تطور الدراسات والبحوث في مجال الاندماج النووي "تجري في اتجاهات مختلفة".

المصدر: نوفوستي