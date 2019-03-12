 
مباشر

الصين تصنع شمسا أسخن من الحقيقية بـ 6 مرات!

العلوم والتكنولوجيا

الصين تصنع شمسا أسخن من الحقيقية بـ 6 مرات!
exels.com/ Pixabay
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkgg

أكد موقع "Asia Times" أن العلماء في الصين يستكملون بناء مفاعل نووي حراري من نوع جديد، يطلق عليه اسم "الشمس الصناعية".

وذكر الموقع أن هدف العلماء من مفاعل "EAST" الجديد هو خلق تفاعلات نووية حرارية لتوفير الطاقة الآمنة والرخيصة التي يمكن استعمالها في مختلف المجالات.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للشؤون النووية في الصين، دان سورو، إلى أن العلماء في البلاد يخططون لتشغيل هذا المفاعل والبدء بإنتاج الطاقة بكميات يمكن الاستفادة منها تجاريا مع نهاية العام الجاري.

إقرأ المزيد
الصين تبني أول "محطة كهرباء فضائية" في العالم!

وأوضح أن أهمية هذا المفاعل تكمن في أنه قادر على تحويل الهيدروجين إلى طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتوليد تفاعلات نووية تزيد حرارتها عن 105 ملايين درجة مئوية، أي أعلى من درجة سخونة نواة الشمس بست مرات تقريبا.

ويأتي مشروع بناء هذا المعالج ضمن خطة وطنية صينية تهدف لتطوير وسائل جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة في البلاد، تشمل أيضا بناء محطة فضائية هدفها تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، وإرسال هذه الطاقة لاسلكيا إلى الأرض.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطراز الحديث والقديم أيضا.. حوادث وكوارث ارتبطت بطائرات بوينغ 737