الصين تصنع شمسا أسخن من الحقيقية بـ 6 مرات!

أكد موقع "Asia Times" أن العلماء في الصين يستكملون بناء مفاعل نووي حراري من نوع جديد، يطلق عليه اسم "الشمس الصناعية".

وذكر الموقع أن هدف العلماء من مفاعل "EAST" الجديد هو خلق تفاعلات نووية حرارية لتوفير الطاقة الآمنة والرخيصة التي يمكن استعمالها في مختلف المجالات.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للشؤون النووية في الصين، دان سورو، إلى أن العلماء في البلاد يخططون لتشغيل هذا المفاعل والبدء بإنتاج الطاقة بكميات يمكن الاستفادة منها تجاريا مع نهاية العام الجاري.

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وأوضح أن أهمية هذا المفاعل تكمن في أنه قادر على تحويل الهيدروجين إلى طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتوليد تفاعلات نووية تزيد حرارتها عن 105 ملايين درجة مئوية، أي أعلى من درجة سخونة نواة الشمس بست مرات تقريبا.

ويأتي مشروع بناء هذا المعالج ضمن خطة وطنية صينية تهدف لتطوير وسائل جديدة لإنتاج الطاقة النظيفة في البلاد، تشمل أيضا بناء محطة فضائية هدفها تحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، وإرسال هذه الطاقة لاسلكيا إلى الأرض.

المصدر: فيستي