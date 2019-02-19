الصين تبني أول "محطة كهرباء فضائية" في العالم!

ذكر موقع "smh" أن الخبراء في الصين باشروا بتصنيع الأجزاء الأولى من "المحطة الكهربائية الفضائية".

وأضاف الموقع أن السنوات المقبلة ستشهد إطلاق أول محطة لتوليد الطاقة من نوعها في العالم، والتي ستكون قادرة على امتصاص ضوء الشمس في المدارات الفضائية وتحويله إلى طاقة كهربائية يتم إرسالها إلى الأرض عبر الأمواج الكهرومغناطيسية أو أشعة الليزر.

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وتخطط الصين لإطلاق أول وحدات هذه المحطة عام 2025، وفي حال نجاحها في توليد الطاقة في المدارات الفضائية ونقلها بنجاح إلى الأرض، ستطلق مجموعة من الوحدات الأخرى بقدرة إنتاجية أكبر.

وبحلول عام 2050، من المفترض أن توفر تلك الوحدات قسما كبيرا من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها معظم المقاطعات الصينية.

المصدر: لايف. رو