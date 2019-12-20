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البحرية الروسية تتسلم عام 2020 غواصة "يوم القيامة"

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تتسلم عام 2020 غواصة
Twitter.com
صورة أرشيفية
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أعلن مدير عام شركة "سيفماش" الروسية، ميخائيل بودميتشينكو، أن شركته ستسلم العام المقبل للبحرية الروسية 4 غواصات نووية حديثة.

وأوضح أن قائمة الغواصات الواجب تسليمها للبحرية الروسية تتضمن غواصة "بيلغورود" النووية من مشروع 09852 وهي غواصة تحمل طوربيد "بوسيدون" النووي المسير الذي أطلقت عليه تسمية "طوربيد يوم القيامة" لقدرته على البقاء في أعماق البحر لمدة غير محدودة عمليا وعجز السفن المعادية عن اكتشافه.

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وهناك 3 غواصات نووية أخرى ستسلم للبحرية الروسية عام 2020 وهي غواصة " الأمير  أوليغ"  الاستراتيجية من مشروع "955 آ بوريه" المطور وغواصتا" قانان" و"نوفوسيبيرسك" النوويتان من مشروع "883 إم" الحديث.

 فيما يتعلق بغواصة "بلغورود النووية قال، بودنيتشينكو، إنها أنزلت البحر في أبريل الماضي. وكشفت وزارة الدفاع الروسية قبل ذلك في فبراير الماضي عن مقطع فيديو أظهر تجربة ناجحة لطوربيد "بوسيدون" المسير النووي الذي ستحمله غواصة "بلغورود" الاستراتيجية.

المصدر: لينتا. رو

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