بالفيديو.. أول إطلاق لصاروخ "بولافا" من أحدث غواصة نووية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ أول إطلاق ناجح لصاروخ "بولافا" العابر للقارات من الغواصة النووية الحديثة "الأمير فلاديمير".

وقالت الوزارة، في بيان نشرته فجر الأربعاء: "لأول مرة تم تنفيذ إطلاق اختباري للصاروخ الباليستي من طراز "بولافا" من أحدث حاملة صواريخ استراتيجية "الأمير فلاديمير" من فئة مشروع بوري-أ".

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الصاروخ نفذ من أعماق البحر الأبيض على ميدان "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا وجاء "في إطار الاختبارات المخططة للغواصة".

وأشارت إلى أن "تحليق الصاروخ جرى في نظام دوري ووصلت مكوناته القتالية التدريبية إلى الميدان في الوقت المحدد، الأمر الذي تم رصده بوسائل المراقبة"، مبينة أن "منطقة الرمايات تم غلقها من قبل سفن الإمداد التابعة لقاعدة البحر الأبيض للأسطول الشمالي".

وسبق أن أكد مصدر في قطاع الصناعة الحربية الروسية أن صاروخ "بولافا آر-30" الباليستي العابر للقارات دخل في خدمة البحرية الروسية، عقب نجاح اختباراته التي أجريت العام الجاري.

ويعتبر "بولافا" أحدث الصواريخ الروسية ثلاثية الطور العاملة على الوقود الصلب وتتزود بها الغواصات.

ويستطيع هذا النوع من الصواريخ حمل 10 رؤوس نووية موجهة ذاتيا وقابلة لتغيير مسار التحليق عموديا وأفقيا وإصابة الأهداف على مدى حتى 8 آلاف كيلومتر.

المصدر: RT + وكالات