افتتاح أكبر معرض للروبوتات في اليابان

افتتح في طوكيو يوم 18 ديسمبر الجاري، أكبر معرض في العالم للروبوتات IREX-2019، لمختلف الاتجاهات الصناعية التي ستدخل في مجالات حياتنا اليومية.

ويقول هيروشي أوغاساوارا، رئيس شركة Yaskawa،رئيس اللجنة المنظمة للمعرض في تصريح لمراسل وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن "الجزء الأساسي من المعرض هو للروبوتات الصناعية والخدمية. وقد أصبحت الروبوتات حاليا أكثر تنوعا. فتلك التي تنسب حاليا إلى مجال الخدمات ستصبح في المستقبل القريب أجهزة منزلية. يقولون أحيانا إن الروبوتات ستحل محل الإنسان في العمل، ولكن يجب أن ندرك أن الروبوتات ستأخذ قبل كل شيء العمل الرتيب. وكذلك ستأخذ العمل القذر والخطر على الحياة والشاق".

وفعلا إذا حكمنا على الروبوتات المعروضة في قطاع صناعة السيارات، سنرى أن الروبوتات ستحل محل الإنسان في تجميع السيارات. وفي مجال الأعمال الخطرة بميزة التحكم بها عن بعد. أما في مجال الخدمات فسوف تحل الروبوتات قريبا جدا محل النادل في الحانات والمطاعم.

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وبالطبع نجد في هذا المعرض بالإضافة للروبوتات الصناعية والخدمية، روبوتات مثل الدمى، التي بعضها يدرس ملامح وجه المحاور فتغير ملامحها أيضا وترد على الأسئلة وحتى انتقاد أو مدح الشخص وغير ذلك.

وتعرض هذه السنة 637 شركة منتجاتها في هذا المعرض، ويتوقع منظموه أن يبلغ عدد زواره أكثر من 130 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي