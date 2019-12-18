روبوت يرحب بزوار معرض للمعدات والمواد المخبرية في طهران

استقبل روبوت بشري من الجيل الرابع يدعى "سورينا" مساعد الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا، سورينا ستاري، ووزير العلوم والبحوث والتقنيات الإيراني، منصور غلامي.

وظهر الروبوت أثناء افتتاح المعرض المخصص للمعدات والمواد المخبرية في طهران، والذي انطلق يوم الثلاثاء، وأزاح الستار عن 10 منتجات تقنية تشمل أنظمة قياس حرارية تعمل بأشعة غاما ومجاهر إلكترونية وطابعات بيولوجية ثلاثية الأبعاد وغيرها من الأجهزة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الجمعة 20 ديسمبر.

المصدر: وكالات إيرانية