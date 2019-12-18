روسيا تكشف عن منظومتها الفضائية للإنذار عن الهجوم الصاروخي

نشرت وزارة الدفاع الروسية في موقعها على الإنترنت بيانا إعلاميا يخص مؤتمرا صحفيا عقده يوم 17 ديسمبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المارشال فاليري غيراسيموف.

حيث أطلع الملحقين العسكريين الأجانب على صور فوتوغرافية لمكونات منظومة "القبة" (كوبول) الروسية للإنذار عن الهجوم الصاروخي وغيرها من الأسلحة الروسية الحديثة.

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وأظهرت إحدى الصور الفوتوغرافية الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي.

وأفاد المارشال بأن الجيش الروسي أطلق العام الجاري قمرا صناعيا ثالثا تابعا للمنظومة المذكورة من شأنه أن يزيد إلى حد بعيد من إمكانات الجيش الخاصة باكتشاف إطلاق الصواريخ الباليستية.

وحسب موقع "Space flight now " فإنه قمر صناعي من طراز "كوسموس – 2541" أطلق العام الجاري من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية.

فيما قال الخبير الأمريكي في مجال الفضاء، ماك داويل، إن القمرين الصناعيين الأول والثاني التابعين لتلك المنظومة تم إطلاقهما عام 2015. وهناك معلومات غير رسمية تشهد أن الأقمار الصناعية التابعة للمنظومة تسمى "توندرا".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في موقعها على الإنترنت أن منظومة الإنذار عن الهجوم الصاروخي باشرت عام 2017 بأداء مناوبتها في مدار الأرض.

المصدر: نوفوستي