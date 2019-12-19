منظومة الليزر العسكرية الروسية تبدأ المناوبة القتالية

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية المارشال، فاليري غيراسيموف، أن منظومة "بيريسفيت" الروسية لليزر العسكري بدأت بأداء مناوبتها في الجيش الروسي.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع عقد يوم 17 ديسمبر بموسكو حضره الملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون في موسكو.

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وأوضح المارشال أن "بيريسفيت" باشرت بأداء المناوبة القتالية مطلع ديسمبر الجاري في مناطق ترابط فيها المنصات ذاتية الحركة للصواريخ النووية الاستراتيجية حيث أوكلت إليها مهمة حماية تنقلاتها.

يذكر أن منظومة "بيريسفيت" لليزر العسكرية تعتبر سرية للغاية ولم يتم الكشف عن مواصفاتها التقنية والتكتيكية إلى حد الآن.

ومن المعروف فقط أن المنظومة نفسها توضع على منصة ذاتية الحركة .

أما تسميتها "بيريسفيت" فتم اختيارها عن طريق التصويت العلني بين مستخدمي الإنترنت الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا