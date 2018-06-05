روسيا تصمم عربة مدرعة خاصة لحمل ليزر "بيريسفيت"

أعلنت شركة "أستايز" الروسية عن تصميم عربة مدرعة خاصة لحمل سلاح الليزر الروسي "بيريسفيت" الذي يتمتع بقدرات كبيرة.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن الجيش الروسي يستخدم في الوقت الحاضر ما يزيد على 2.5 ألف عربة مدرعة صنعت في شركة "أستايز".

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن تسيير شؤون الصناعات الحربية في الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، قد أعلن في مطلع مايو الماضي أن الصناعة الحربية بدأت في تحديث مجمع الليزر الميداني "بيريسفيت" مضيفا أن المجمع سيكون جاهزا للاستخدام بعد عامين أو 3 أعوام.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن، في مارس الماضي، عن تصميم المهندسين الروس لمجمع الليزر الميداني وعرض فيديو أظهر هذا السلاح الحديث، ثم أطلقت على المجمع فيما بعد تسمية "بيريسفيت".

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف