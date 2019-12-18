شركة روسية تنتج أول دفعة تجريبية من منظومات المدفعية المستقبلية

أنتجت شركة "أورال فاغون زافود" أول دفعة تجريبية من منظومات المدفعية المستقبلية ذاتية الحركة "كواليتسيا – إس في".

وقال مدير عام الشركة، دميتري سيميزوروف، إن دفعة أولى من المدافع الحديثة ذاتية الحركة جاهزة لتسليمها إلى الجيش الروسي حيث ستتم تجربتها في ظروف الميدان.

إقرأ المزيد

وأضاف أن مدافع الهوتزر"كوليتسيا –إس في" ستحل مستقبلا محل مدافع "مستا – إس" ذاتية الحركة التي تشكل حاليا أساسا للمدفعية الثقيلة في القوات البرية الروسية.

وسبق أن كشف عن منظومة المدفعية الحديثة "كواليتسيا" الصيف الماضي في منتدى الجيش – 2019" التقني العسكري حيث أعلن قائد القوات البرية الروسية، ميخائيل ماتفييفسكس، أنها عبارة عن خطوة أولى على طريق تصميم الروبوتات المقاتلة في سلاح المدفعية الروسية.

يذكر أن مدفع الهوتزر ذاتي الحركة "كوليتسيا –إس في" مخصص لتدمير مراكز القيادة والدفاعات الجوية وعقد الاتصال وبطاريات المدفعية والمدرعات بما في ذلك الدبابات والصواريخ المضادة للدبابات وكذلك القوة البشرية للعدو.

وحسب المعلومات التي تم كشفها في منتدى الجيش – 2019 التقني العسكري الدولي فإن مدفع الهوتزر "كواليتسيا" عيار 152 ملم يمكن أن يرمي 15 قذيفة في الدقيقة إلى مدى 70 كيلومترا.

ويعتمد المدفع كذلك مبدأ ما يسمى بـ عاصفة النيران" عندما يطلق ذخائر بزوايا مختلفة، ويدمر الهدف في وقت واحد.

يذكر أن وزن مدفع "كواليتسيا – إس في" ذاتي الحركة يبلغ 45 طنا، وطاقمه 3 أفراد يتوزعون في القسم الأمامي للعربة. وتتوفر لديهم أجهزة التصويب والاتصال والملاحة.

المصدر: نوفوستي