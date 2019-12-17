صحيفة صينية: "الصياد" الروسي يدشن عصر "المعركة الذكية غير المأهولة

نشرت صحيفة "جين مينغ جياو" الصينية مقالا يدور الحديث فيه عن درون "الصياد" (أخوتنيك) الروسي الواعد.

وجاء في المقال إن روسيا قضت على تأخرها عن الولايات المتحدة في مجال إنتاج الدرونات المقاتلة.

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وقال كاتب المقال: "يبدو أن روسيا غيرت موقفها من استخدام الدرونات في الحرب حيث كانت سابقا تعتمد استخدامها لأغراض الاستطلاع فقط".

وبعد عرض مقطع فيديو عن تحليق درون "الصياد" أصبح من الواضح للجميع أن روسيا تمتلك حاليا درونا مقاتلا حقيقيا بمقدوره خوض المعركة بالتعاون مع مقاتلات الجيل الخامس أو بمفرده على حد سواء.

وافترض كاتب المقال أن روسيا تنوي تشكيل أسراب من طائرات "الصياد" غير المأهولة التي يمكن أن تغير تكتيك المعركة الجوية التي لا تشارك فيها المقاتلات المأهولة أو تشارك بعدد محدود، الأمر الذي يعني تدشين عصر جديدة وهو عصر المعركة الجوية غير المأهولة التي يخوضها الذكاء الاصطناعي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا