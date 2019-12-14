اكتشف أفراد طاقم سفينة "دونوزلاف" الهيدروغرافية الروسية (للأرصاد البحرية) 4 جزر غير معروفة سابقا في البحر الأحمر وذلك خلال بعثة علمية حققوها في البحار الأسود والمتوسط والأحمر.

وقد تم تسليم نتائج الدراسة إلى إدارة الخرائط التابعة لقيادة البحرية الروسية.

إقرأ المزيد

وقالت وكالة "إنترفاكس" نقلا عن قيادة أسطول البحر الأسود إن البحارة الروس اكتشفوا جزرا مرجانية في البحر الأحمر. وأضافت أن السفن الروسية كانت قد درست في المرة الأخيرة تلك المنطقة عام 1911 ومن غير المستبعد أن تشكلت منذ ذلك الحين في البحر جزر مرجانية جديدة.

أما البعثة الهيدروغرافية الحالية فأدت إلى تحديث الخرائط البحرية في المنطقة.

يذكر أن سفينة "دونوزلاف" الروسية قطعت مسافة 5.5 ألف ميل بحري ودرست مياها تقدر مساحتها بنحو 7 آلاف كيلومتر مربع في البحار الأسود والمتوسط والأحمر.

وأوضحت الوكالة أن السفينة مزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة للأرصاد الرادارية والجوية والبيئية، بالإضافة إلى زورقين. أما طاقمها فيضم 52 فردا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا