كيف ستبدو الأرض حال نضوب المياه منها؟ (فيديو)

تغطي المحيطات زهاء 70% من الأرض، ولكن خرائط تفصيلية جديدة تكشف عن شكل كوكبنا في حال اختفت جميعها.

ويحاكي الرسم التوضيحي انخفاضا في مجموعة من مستويات سطح البحر، الذي يكشف تدريجيا ثلثي الأراضي المخفية تحت الماء، ليكون معظم المناطق مرئيا مع انحسار منسوب المياه 459 قدما (140 مترا).

Incredible time-lapse shows the Earth being drained of water https://t.co/abF3ROCDWC — Daily Mail Online (@MailOnline) December 13, 2019

وتبدأ المنطقة الوسطى من المحيط في الظهور على مسافة 6500 قدم (1980 مترا) ولنحو 19685 قدما (6 آلاف مترا)، حيث استنزفت كل مياه البحر باستثناء أجزاء من اليابسة "مميزة بخنادق في أعماق البحار".

NEW: Draining Earth's oceans, revealing the two-thirds of Earth's surface we don't get to see

Youtube: https://t.co/ZHUAWzyWWkpic.twitter.com/ufv5wb6yq8 — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) December 12, 2019

وصُممت الرسوم المتحركة من قبل جيمس أودونوغو، العالم في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، الذي أعاد تشكيل "الخرائط التي أعدتها ناسا عام 2008، ولكن بدقة عالية وتوقيت محرّر".

ويستمر الفاصل الزمني المصمم لمدة 51 ثانية، وتبدأ اليابسة في الظهور حول القارات أولا، مع ظهور معظمها قبالة سواحل أستراليا وآسيا.

ويظهر المزيد من الأراضي حول أمريكا الشمالية والجنوبية، تليها المناطق المحيطة بأوروبا.

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ويلاحظ أودونوغو أنه على عمق 459 قدما تحت مستوى سطح البحر، يجري اكتشاف الرفوف القارية وقاع البحر المحيط بالكتل الأرضية الكبيرة. وعلى مسافة 19685 قدما، استنزفت معظم اليابسة من مياهها، باستثناء بعض المناطق ذات الخنادق في أعماق البحار. ويشمل ذلك خندق ماريانا، الذي يبلغ عمقه زهاء 36 ألف قدم، ويقع في المحيط الهادئ.

وتحاكي الرسوم المتحركة هذه انخفاض مستوى سطح البحر، ولكن الخبراء توقعوا أن عالمنا يتجه نحو عكس ذلك تماما، بسبب تغير المناخ.

وصدر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع يحذر من أن الغطاء الجليدي سريع الذوبان في غرينلاند، سيعرّض 400 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية لخطر الفيضانات بحلول عام 2100، إذا استمر تغير المناخ في وتيرته الحالية.

المصدر: ديلي ميل