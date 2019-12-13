اكتشاف أعمق نقطة في العالم

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في إيرفين، أعمق نقطة في اليابسة على سطح الكرة الأرضية. وتقع في القارة القطبية الجنوبية.

وتفيد مجلة Science Daily، بأن أعمق نقطة على اليابسة اكتشفت تحت جليد دنمان في شرق القارة القطبية الجنوبية.

يقول ماثيو مورليغهام، رئيس فريق البحث، "أخذا بالاعتبار كتلة ومعطيات الرادارات والمعلومات الخاصة بحركة الجليد، تمكنا من احتساب كمية الجليد التي تملأ الأخدود (الوادي)، الذي بموجب حساباتنا يمتد إلى مسافة 3.5 ألف متر تحت مستوى سطح البحر. وهذا يعني أنه أعمق نقطة في اليابسة".

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ويضيف بأن "الخرائط القديمة أظهرت الأخدود أقل عمقا، ولكن هذا غير ممكن، فلا بد أن شيئا ما كان ناقصا".

وخلال هذه الدراسة التي استمرت ست سنوات، وضع العلماء خصائص بنية الجليد الأزلي في القارة القطبية الجنوبية، التي يمكن أن تزيد من عواقب ذوبان الجليد وتقلص مساحته.

المصدر: نوفوستي