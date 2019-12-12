كشفت صحيفة "المصري اليوم" المصرية عن تفاصيل جديدة فيما يخص العثور على حوت من نوع جديد، عاش قبل أكثر من 40 ألف عام على أرض مصر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحوت يمثل حلقة وصل شديدة الأهمية بين الحيتان البحرية المائية، تلك الحيتان التي كانت تستخدم زعانفها وذيلها في السباحة، وحيتان اليابسة التي كانت تمشى على أقدامها ولا تقرب المحيط.

وأوضحت الصحيفة أن علماء من وزارة البيئة المصرية وجامعة ميتشغان الأمريكية تمكنوا من الكشف عن الحوت الجديد، وأطلقوا عليه اسم "إجيكتوس جهيني" وهو حوت غير معروف على الإطلاق.

ونوهت الصحيفة نقلا عن مكتشف عظام الحوت الباحث المصري محمد سامح عنتر، مدير عام المحميات بوزارة البيئة المصرية، مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بالجهة نفسها، أنه وجد بالمصادفة عظام الحوت، مشيرا إلى أن ذلك الحوت لن يغلق الثغرة الموجودة في تطور الحوت على مستوى عمره، ولن يقدم معلومات حول الطريقة التي تنمو بها الحيتان خلال مرحلتها العمرية من الطفولة للكهولة فحسب ولكنه سيقدم معلومة أهم بكثير، وأكثر تعقيدا بمراحل.

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ونوه سامح بأن الحوت الجديد يمثل حلقة وصل كاملة بين الحيتان الأولية، التي كانت تستخدم أقدامها في المشي على اليابسة والحيتان المائية، التي استعمرت المحيطات، وجابت مشارق الأرض وغربها، وانتشرت في محيطات كوكبنا الأزرق، وهو الأمر الذي يكمل حلقة مهمة في نظرية التطور، التي تحدث عنها قبل عقود العالم الشهير "داروين".

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وأكد أن الحيتان التي كانت تعيش على اليابسة من جد رباعي الأطراف، مسطح الرأس، يشبه حيوان السمندل.، ويزخر وادي الحيتان في مصر بأعداد هائلة من عظام الحيتان والأدلة الجيولوجية التي تدعم تلك النظرية.

المصدر: المصري