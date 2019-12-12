صحيفة أمريكية: روسيا ثانية في تصنيف أقوى الأساطيل الجوية في العالم

نشرت صحيفة Flight International الأمريكية نتائج دراسة أجرتها في مجال أقوى أساطيل الطائرات الحربية في العالم.

وتصدرت التصنيف، حسب الصحيفة، الولايات المتحدة التي تمتلك حاليا 13300 طائرة حربية، ما يشكل نسبة 25% من إجمالي الطائرات العسكرية في العالم. أما مقاتلة "إف – 16" فتعد أكثر الطائرات شيوعا في جيوش العالم حيث بيع منها 2280 مقاتلة.

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وتشغل روسيا التي تمتلك 4163 طائرة حربية المرتبة الثانية في التصنيف، ما يشكل نسبة 8% من الأسطول العالمي للطائرات الحربية. كما تشغل روسيا المركز الثاني من حيث شعبية مقاتلاتها ومروحياتها في بلدان العالم التي اشترت 1067 مقاتلة من طراز "سو- 27" و"سو – 30" و2865 مروحية من طراز "مي – 8" و"مي – 17".

إلا أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة وتشغل المكانة الأولى في تصنيف وتائر نمو أسطول الطائرات الحربية، حيث ازداد عدد الطائرات الحربية في رابطة الدول المستقلة العام الماضي بنسبة 2% (مع العلم أن 83% من زيادة عدد الطائرات فيها تعود إلى روسيا) في الوقت الذي تقلص عدد الطائرات الحربية في الولايات المتحدة بنسبة 1%. أما أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ فلم يتغير فيها عدد الطائرات الحربية.

فيما يتعلق ببلدان أخرى شغلت الصين المرتبة الثالثة في تصنيف أقوى أساطيل الطائرات الحربية (3210 طائرة). وشغلت الهند المرتبة الرابعة (2123 طائرة) وبعدها كوريا الجنوبية (1649 طائرة) فاليابان (1561 طائرة).

المصدر: روسيسكايا غازيتا