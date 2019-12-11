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نوع جديد من العناكب "يعفّن" لحم البشر ويختبئ في الأثاث!

العلوم والتكنولوجيا

نوع جديد من العناكب
Gettyimages.ru Pawel Wewiorski
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء في المكسيك أنواعا جديدة من العنكبوت السام، الذي يسبب تعفّن اللحم البشري بلدغة واحدة ويختبئ في الأثاث.

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وعلى الرغم من أن العناكب هذه، التي يطلق عليها Loxosceles Tenochtitlan، ليست قاتلة، إلا أنها معروفة بسمها القوي القادر على تدمير الأنسجة، ويمكن أن يسبب آفات تنخر الجلد بحدود 40 سم تقريبا، ما قد يترك ندبا دائمة صعبة الشفاء.

ويمكن أن تكون اللدغة أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، فقد ينتهي الأمر بنقل السم عبر مجرى الدم، ما يسبب تدمير الخلايا الحمراء.

واكتُشف النوع الجديد من العناكب، من قبل علماء في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM).

وحذّر عالم الأحياء، أليخاندرو فالديز-موندراغون، الناس من أن هذا النوع السام قد يلدغهم، إذا شعر بالهجوم. وتميل العناكب المكتشفة إلى الاختباء في الثقوب والأثاث والجدران.

المصدر: ذي صن

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