نوع جديد من العناكب "يعفّن" لحم البشر ويختبئ في الأثاث!

اكتشف علماء في المكسيك أنواعا جديدة من العنكبوت السام، الذي يسبب تعفّن اللحم البشري بلدغة واحدة ويختبئ في الأثاث.

I wonder if it will climb over or through Don's wall?

Heeheehee



New Species Of Spider Discovered Which Can Rot Human Flesh With One Bite https://t.co/XbTwztmcyq — Shoeshinegirl (@Shoeshinegirl57) December 10, 2019

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وعلى الرغم من أن العناكب هذه، التي يطلق عليها Loxosceles Tenochtitlan، ليست قاتلة، إلا أنها معروفة بسمها القوي القادر على تدمير الأنسجة، ويمكن أن يسبب آفات تنخر الجلد بحدود 40 سم تقريبا، ما قد يترك ندبا دائمة صعبة الشفاء.

ويمكن أن تكون اللدغة أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، فقد ينتهي الأمر بنقل السم عبر مجرى الدم، ما يسبب تدمير الخلايا الحمراء.

واكتُشف النوع الجديد من العناكب، من قبل علماء في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM).

وحذّر عالم الأحياء، أليخاندرو فالديز-موندراغون، الناس من أن هذا النوع السام قد يلدغهم، إذا شعر بالهجوم. وتميل العناكب المكتشفة إلى الاختباء في الثقوب والأثاث والجدران.

المصدر: ذي صن