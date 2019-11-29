العلماء يكتشفون 5 أنواع من العناكب لم تشهدها روسيا سابقا

اكتشف العلماء في محمية "أرض النمر" بالشرق الأقصى الروسي 5 أنواع جديدة من العناكب لم تشهدها روسيا سابقا.

وهي العنكبوت من أسرة الذئاب، والعنكبوت من أسرة الغربان و3 أنواع من العناكب غير المعروفة في روسيا إلى حد الآن.

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وجمع د. لايموناس تريليكاوسكس، الباحث في معهد بيئة الحيوانات لدى أكاديمية العلوم الروسية خلال مشاركته في البعثة العلمية جمع نحو 1500 نموذج من المفصليات لدراستها فيما بعد في المختبر. واتضح أن 77 عنكبوتا منها هي مفصليات نادرة. بينما 5 عناكب اكتشفت لأول مرة في الأراضي الروسية.

أما العنكبوت المنتمي إلى أسرة الذئاب فلم يعش إلا في جزر اليابان. واكتشف لأول مرة في قارة آسيا. ولم تمتلك تلك العناكب غير المعروفة أسماء روسية. لذلك اضطر العلماء إلى تسميتها بأسماء لاتينية مثل Allagelena opulenta الذي يعيش في الأعشاب والمستنقعات.

وقد خلق الموقع الجغرافي الفريد لمحمية "أرض النمر" الواقعة بجنوب منطقة الشرق الأقصى الروسي ظروفا مواتية لتكاثر مجموعات وأسر عديدة من العناكب يبلغ عددها، لايموناس تريليكاوسكس، 350 أو 400 مجموعة وأسرة. إلا أنها كلها لا تشكل خطورة على البشر.

يذكر أن المحمية التي أجريت فيها البعثة العلمية مشهورة بحيوانات نادرة أخرى. ومن بينها نمر الأمور والفهد.

المصدر: نوفوستي