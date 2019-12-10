روسيا تصمم روبوتا يعمل على إتلاف النفايات الإشعاعية

يعمل العلماء الروس على تصميم روبوت خاص سيستخدم لجمع النفايات الإشعاعية وإتلافها.

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وقد تم إعداد أول نموذج لاختباره مطلع العام المقبل.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن العمل على تصميم الروبوت المتخصص في إتلاف النفايات الإشعاعية يجري على قدم وساق وأضافت أن الروبوت سيكون على هيئة إنسان وسيتم التحكم به عن بعد حيث سيكرر حركات مشغله.

وقالت الوكالة إن الروبوت سيعمل في أقسام المفاعلات النووية وغيرها من المرافق الخطيرة من ناحية الإشعاع والتي تشكل خطورة على الإنسان أو تمنعه تماما من الإقامة فيها. وسيقوم الروبوت بجمع النفايات والخامات الإشعاعية وإتلافها.

المصدر: تاس