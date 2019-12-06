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نبذة عن رشاش "9آ-91" روسي الصنع الذي تستخدمه قوات النمر السورية

العلوم والتكنولوجيا

نبذة عن رشاش
Twitter.com
صورة أرشيفية
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ظهرت على "تويتر" صور فوتوغرافية لرشاش "9آ-91" عيار 9 ملم المتوفر حاليا لدى قوات النمر السورية.

يذكر أن رشاش "9آ-91" روسي الصنع اشترته سوريا لقواتها الخاصة قبل الحرب الأهلية والغزو الأجنبي.

ويعد "9آ-91" سلاحا خفيفا وبسيطا في استخدامه. ويبلغ طوله مع الأخمص المنطوي 373 ملم فقط و600 ملم في حال فتح الأخمص، ووزنه 2.1 كيلوغرام، وسرعة الرمي 700 طلقة في الدقيقة، والمدى الأقصى للرمي الدقيق 400 متر، وسعة المخزن 20 طلقة.

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ويمكن أن تركب في الرشاش أجهزة التصويب وأجهزة الرؤية الليلية وكاتم الصوت وجهاز الاستدلال على الهدف.

وصممت على أساس الرشاش المذكور بندقية القنص "في إس كا- 94" التي استخدمتها قوات الحرس الجمهوري السوري في المعارك مع الإرهابيين.

هناك كذلك بندقية القنص عيار 12.7 ملم "أو إس في – 96" وبندقية القنص عيار 7.62 ملم "إم ـس – 116 إم" تلقيتا تقييما عاليا لدى القوات الخاصة السورية.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بظهور رشاش "آكا – 105" روسي الصنع في حوزة الجيش السوري.

المصدر:  روسيسكايا غازيتا

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